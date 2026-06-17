Татьяна Юшковская назначена главой Октябрьского района Дона

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Татьяна Юшковская назначена главой Октябрьского района Ростовской области. Об этом пишет "КВУ". Ранее эту должность занимала Людмила Овчиева, которая перешла на работу в администрацию города Шахты.На внеочередном заседании Собрания депутатов 17 июня народные избранники единогласно поддержали кандидатуру 52-летней Татьяны Юшковской.Татьяна Юшковская имеет образование экономиста. Она окончила ШТИБО по специальности «Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности». У неё есть опыт работы в финансово-экономическом секторе районной администрации.В октябре 2023 года Татьяна Юшковская занимала должность первого заместителя главы администрации Октябрьского района. С марта 2025 года она временно исполняла обязанности главы администрации.