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Татьяна Юшковская назначена главой Октябрьского района Дона

Татьяна Юшковская назначена главой Октябрьского района Дона

Татьяна Юшковская назначена главой Октябрьского района Ростовской области. Об этом пишет "КВУ". Ранее эту должность занимала Людмила Овчиева, которая перешла на работу в администрацию города Шахты.

На внеочередном заседании Собрания депутатов 17 июня народные избранники единогласно поддержали кандидатуру 52-летней Татьяны Юшковской.

Татьяна Юшковская имеет образование экономиста. Она окончила ШТИБО по специальности «Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности». У неё есть опыт работы в финансово-экономическом секторе районной администрации.

В октябре 2023 года Татьяна Юшковская занимала должность первого заместителя главы администрации Октябрьского района. С марта 2025 года она временно исполняла обязанности главы администрации.
Фото: КВУ
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