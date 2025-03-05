Стали известны имена кандидатов на должность главы администрации в Шахтах

Фото: КВУ.

В Шахтах назвали имена претендентов на должность главы администрации города. Первое совещание конкурсной комиссии по выборам состоялось 4 марта. О кандидатах сообщает «КВУ».Первым кандидатом выступает действующая глава администрации Октябрьского района 65-летняя Людмила Овчиева. С 2008 по 2015 годы она занимала должность замглавы администрации Октябрьского района. В октябре 2015 года стала главой администрации района.Также кандидатом стал депутат шахтинской думы Дмитрий Приходько. Он известен как участник и инициатор громких скандалов в думских стенах.Пробует вернуться в шахтинскую администрацию Иван Болдырев. Сейчас он возглавляет администрацию Красносулинского городского поселения. Ранее на протяжении нескольких лет он руководил департаментом городского хозяйства в Шахтах. Позже он покинул пост.Директор Управления ГО и ЧС Богдан Бережиани тоже претендует на вакантное место. Богдану Евгеньевичу – 32 года. Работал в Управлении ГО и ЧС Шахт рядовым сотрудником в 2014 году. А с 2022 года возглавляет службу ГО и ЧС города.Следующим кандидатом стала уроженка Новочеркасска Людмила Брюховецкая. С 2019 года она работает директором Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 в Шахтах. В 2004 году окончила ЮРГТУ (НПИ), а в 2007 году завершила обучение в ЮФУ по специальности «Юриспруденция». Работала специалистом, затем – начальником организационно-правового отдела ДТСР Шахт.Кандидатуры подали также военный пенсионер Николай Легконогов и временно неработающая Юлия Третьяк. Опыта работы в госструктурах они не имеют. При этом в списках нет и.о. главы администрации Шахт Владимира Петрова.7 марта состоится второй тур выборов - определят двух финалистов. В конце марта станет известно имя нового главы администрации Шахт.