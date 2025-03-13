Людмила Овчиева официально начнет руководить Шахтами с 14 марта

Фото: дондей

Официально руководить Шахтами Людмила Овчиева начнет с 14 марта. Ключ от города ей передадут в городской думе на торжественном мероприятии.На должность главы города Шахт Людмилу Овчиеву избрали 12 марта на заседании думы. Она получила голоса от всех присутствующих депутатов. Временно исполнять обязанности на освободившемся посту будет Татьяна Юшковская, которая являлась первым замом.Татьяне Юшковской - 51 год. Окончила Шахтинский технологический институт бытового обслуживания, получив квалификацию экономиста и специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». На должность первого зама в администрацию Октябрьского района была назначена с 24 октября 2023 года.