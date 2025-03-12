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В Шахтах главой администрации города избрали Людмилу Овчиеву

В Шахтах главой администрации города избрали Людмилу Овчиеву
Людмила Овчиева заняла пост главы администрации города Шахты. Депутаты на заседании 12 марта поддержали ее кандидатуру единогласно.

Напомним, в результате второго и итогового заседания конкурсной комиссии в финал вышли Людмила Овчиева и Людмила Брюховецкая.

12 марта в заседании приняли участие все 22 депутата. Они отдали свои голоса за Овчиеву. Раньше она была главой администрации Октябрьского района.

Брюховецкая на заседании не присутствовала.
Фото: КВУ
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