Таганрожцы просят власти отменить занятия в школах из-за ночной атаки БПЛА

Фото: Дондей

Жители Таганрога обратились к властям с просьбой отменить занятия в школах после ночной атаки беспилотников. В социальных сетях они пишут главе города Светлане Камбуловой, выражая свою обеспокоенность.Родители утверждают, что из-за атаки дети не спали всю ночь и испытали сильный стресс. Они считают, что такие обстоятельства не позволяют детям сосредоточиться на учёбе. Таганрожцы считают, что для детей можно сделать исключение, учитывая редкость подобных атак.Кроме того, родители просят отменить проведение олимпиад, запланированных на 25 ноября. Они считают, что ученики не смогут сосредоточиться и показать хорошие результаты из-за пережитого стресса.«Уважаемая администрация, перенесите хотя бы городскую олимпиаду! Дети полночи не спали», — пишут горожане в социальных сетях.Нашлись и те, кто оказался против отмены занятий. Они утверждают, что если работу никто не отменял, то дети после бессонной ночи останутся дома одни.Пока официальных заявлений после сообщений от Светланы Камбуловой не поступало.Напомним, что в результате ночной атаки погибли три человека. Еще восемь находятся в больнице. Кроме того, были повреждены социальные и промышленные объекты.