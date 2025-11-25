Новости
В результате атаки БПЛА на Ростовскую область погибли три человека

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область погибли трое. Происшествие случилось в ночь на 25 ноября. Оперативную информацию предоставил глава региона Юрий Слюсарь.

О первом погибшем глава региона сообщил ранним утром. Спустя полчаса стало известно, что в больнице от полученных ран скончались еще двое пострадавших.

С ранениями под присмотром врачей остаются 8 человек.

- Выражаю соболезнования семьям погибших, - отметил Юрий Слюсарь.

С утра начнут работу оперативные группы муниципальных комиссий, которые будут фиксировать нанесенный ущерб имуществу.
Фото: Дондей
