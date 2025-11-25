Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге из-за обломков беспилотника повреждена транспортная инфраструктура

В Таганроге из-за обломков беспилотника повреждена транспортная инфраструктура
В Таганроге из-за обломков дрона пострадали объекты транспортной инфраструктуры. Об этом заявила глава города Светлана Камбулова.

Дроны атаковали город в ночь на 25 ноября. Повреждения получили жилые дома, социальные и промышленные объекты, а также трамвайные пути. В районе улицы Инструментальной были повреждены контактная сеть и рельсы.

На данный момент трамваи маршрутов №№ 8, 9, 4, 6 и 1 курсируют до остановки «Депо».

Глава города призвала пассажиров учитывать эту ситуацию при планировании поездок. Специалисты продолжают работать над устранением последствий.
Фото: тг канал Светлана Камбулова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.