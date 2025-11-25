В Таганроге из-за обломков беспилотника повреждена транспортная инфраструктура

Фото: тг канал Светлана Камбулова

В Таганроге из-за обломков дрона пострадали объекты транспортной инфраструктуры. Об этом заявила глава города Светлана Камбулова.Дроны атаковали город в ночь на 25 ноября. Повреждения получили жилые дома, социальные и промышленные объекты, а также трамвайные пути. В районе улицы Инструментальной были повреждены контактная сеть и рельсы.На данный момент трамваи маршрутов №№ 8, 9, 4, 6 и 1 курсируют до остановки «Депо».Глава города призвала пассажиров учитывать эту ситуацию при планировании поездок. Специалисты продолжают работать над устранением последствий.