В Таганроге из-за обломков беспилотника повреждена транспортная инфраструктура
В Таганроге из-за обломков дрона пострадали объекты транспортной инфраструктуры. Об этом заявила глава города Светлана Камбулова.
Дроны атаковали город в ночь на 25 ноября. Повреждения получили жилые дома, социальные и промышленные объекты, а также трамвайные пути. В районе улицы Инструментальной были повреждены контактная сеть и рельсы.
На данный момент трамваи маршрутов №№ 8, 9, 4, 6 и 1 курсируют до остановки «Депо».
Глава города призвала пассажиров учитывать эту ситуацию при планировании поездок. Специалисты продолжают работать над устранением последствий.