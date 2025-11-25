Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове временно закрыли ТЦ «РИО»

В Ростове временно закрыли ТЦ «РИО»
В Ростове-на-Дону 25 ноября временно закрыли ТЦ «РИО». Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

Как сообщили очевидцы, торговый центр был временно закрыт. Неподалеку заметили кинологов с собаками. Посетителей пока не пускают.

О причинах случившегося не сообщается. Информацию уточняют.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.