Фото: Евгений Чеботарев

Ростовский экстремал Евгений Чеботарев чуть не убился под колесами фуры во время трюка. Он выложил новый ролик в социальные сети 23 ноября.Грузовик с прицепом двигался по проезжей части. В это время по перекрестной дороге на самокате ехал Чеботарев. Каскадер поехал прямо на фуру, ускоряясь. Он присел на двухколесном транспорте, чтобы не задеть днище прицепа. Самокат ловко проскочил между колесами.Однако выехав из-под машины, Евгений потерял контроль над управлением и упал на бок. Падение не испортило впечатление. Вскоре мужчина прыгал от восторга из-за получившегося трюка.Ролик вызвал бурную реакцию у пользователей интернета. Люди пишут, что такой эффектный трюк не стоит того, чтобы подвергать себя опасности.