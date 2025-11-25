Новости
Погибшую учительницу в Волгодонске похоронят 26 ноября

Портал DonDay со ссылкой на источник сообщил, когда состоятся похороны трагически погибшей учительницы в Волгодонске. 20-летняя Марина Б. разбилась насмерть, сорвавшись с окна многоэтажного дома на улице Курчатова.

Как рассказали родственники погибшей, трагедия произошла 22 ноября. Тогда на асфальте очевидцы увидели молодую девушку. Местные жители вызвали скорую помощь, но медики лишь констатировали смерть.

На теле погибшей девушки не обнаружено следов насилия. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Известно, что погибшая работала учителем математики в школе № 18 города Волгодонска.

Прощальная церемония состоится 26 ноября.
Фото: Дондей
