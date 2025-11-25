Новости
В Таганроге после атаки БПЛА повреждены соцобъекты и промышленные предприятия

В Таганроге после атаки БПЛА повреждены соцобъекты и промышленные предприятия. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Крупное происшествие случилось в ночь на 25 ноября.

- Согласно данным оперативных служб на 07:00, ночью в результате атаки пострадали лакокрасочный цех и складское помещение. Также повреждения получили четыре многоквартирных жилых дома, двенадцать частных домов и четыре автомобиля, - добавил глава региона.

Три человека погибли, еще восемь получили ранения и находятся в больнице. Глава города Светлана Камбулова сообщила, что здания детского сада и колледжа также пострадали.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, над регионом были сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов.
Фото: Дондей
