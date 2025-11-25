Новости
Минувшей ночью над Ростовской областью были сбиты 16 БПЛА

Минувшей ночью над Ростовской областью были сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В Таганроге в результате массированной атаки погибли три человека, ещё восемь пострадавших находятся под наблюдением врачей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

На местах происшествия работают экстренные службы, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь

Четыре дрона были сбиты над акваторией Азовского моря.

Всего над территорией России были перехвачены 249 беспилотников.
