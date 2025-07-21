Видео последствий ночной атаки БПЛА в Каменоломнях появилось в соцсетях

Фото: Соцсети

В интернете появились видеоматериалы, демонстрирующие последствия ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Видео, снятое жителями поселка Каменоломни Октябрьского района, было размещено в социальных сетях утром 21 июля.Судя по имеющимся кадрам, здание, находящееся недалеко от железнодорожной станции в поселке, получило значительные повреждения. На видео видны результаты атаки: сгоревшая кровля, выбитые окна и двери, а также груды обломков кирпича и других строительных материалов.Напомним, что в ночь на 21 июля Ростовская область подверглась массированной атаке с использованием БПЛА. В результате падения обломков в поселке Каменоломни возникло два пожара: в цветочном магазине и в районе железнодорожной станции. Всего в небе над Роствоской областью отразили атаку 12 дронов.