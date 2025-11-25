Фото: Светлана Камбулова

В Таганроге ввели режим ЧС после атаки БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.По данным главы города, режим чрезвычайной ситуации вводят в границах поврежденной территории. Были повреждены несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17.Не обошлось без жертв. В результате атаки погибли три человека, еще восемь человек получили ранения.В городе был создан оперативный штаб. Специалисты комиссии по ликвидации последствий ночного массированного воздушного удара уже приступили к работе.Массированная атака на приморский город была отражена в ночь на 25 ноября.