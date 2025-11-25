Новости
В Ростове мужчина разбился насмерть, упав с Ворошловского моста

В Ростове на Ворошиловском мосту произошло трагическое событие: мужчина упал с высоты и погиб. Сообщает портал DonDay.

Происшествие случилось 25 ноября утром. Прохожие заметили на тротуаре тело мужчины средних лет. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и медики.

Охранник лифтов на Ворошиловском мосту сообщил, что погибшему было около 35 лет. Он выглядел опрятно, на нём была белая рубашка.

Мужчина упал на асфальт и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Все подробности случившегося выясняются.
Фото: Дондей
