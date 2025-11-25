Новости
Горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА открыли в Ростовской области

Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ночью 25 ноября в результате массированной атаки беспилотников в Таганроге и Неклиновском районе повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных дома, 12 частных жилых домов, а также четыре автомобиля. Вдобавок из-за атаки дронов погибли трое жителей. Еще около 10 человек получили ранения.

Прокуратура региона взяла под контроль вопрос соблюдения прав пострадавших жителей Таганрога и Неклиновского района.

- Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи, - уточнили в ведомстве.


С жалобами и просьбами по оказанию правовой помощи можно обращаться на номер горячей линии: +7-928-279-55-21.
Фото: Дондей
