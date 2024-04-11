Жители Таганрога пожаловались на отсутствие укрытий в случаи атаки дронов

Фото: Ростов ру

Жители Таганрога Ростовской области пожаловались на отсутствие укрытий в случаи атаки БПЛА. Об этом они сообщили в социальных сетях.Во время воздушной тревоги, которая была объявлена 10 апреля, горожане не знали, где укрыться. Многие узнали об опасности, находясь на улице. В центре приморского города и на окраинах они не нашли убежищ. Если же все-таки удалось обнаружить какой-то подвал, то он был закрыт на замок.- Страшно, то что у нас в Таганроге нет никаких укрытий. Вот сейчас на русском поле ни одного убежища и пометки об укрытии, и не понятно куда бежать. А подвальные помещения открыты? Или ждать что кто-то с ключами прибежит? - написали горожане под постом об атаке БПЛА.Напомним, что Таганрог неоднократно подвергается атаке беспилотников. Местные жители не довольны подготовкой властей на случай очередной опасности и просят подготовить укрытия в городе.