Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге после атаки БПЛА обезвредили взрывоопасные предметы на двух улицах

В Таганроге после атаки БПЛА обезвредили взрывоопасные предметы на двух улицах
- В Таганроге после атаки БПЛА обезвредили взрывоопасные предметы на двух улицах. Специалисты работали по адресам: Итальянский, 16 и Свободы, - написала глава города Светлана Камбулова.

- Все опасные объекты будут вывезены за город и обезврежены, - отметила глава города.

В ночь на 25 ноября была успешно отражена массированная атака дронов. В результате инцидента погибли три человека, восемь получили ранения. Также были повреждены социальные и промышленные объекты, а транспортная инфраструктура пострадала.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.