Фото: Дондей

- В Таганроге после атаки БПЛА обезвредили взрывоопасные предметы на двух улицах. Специалисты работали по адресам: Итальянский, 16 и Свободы, - написала глава города Светлана Камбулова.- Все опасные объекты будут вывезены за город и обезврежены, - отметила глава города.В ночь на 25 ноября была успешно отражена массированная атака дронов. В результате инцидента погибли три человека, восемь получили ранения. Также были повреждены социальные и промышленные объекты, а транспортная инфраструктура пострадала.