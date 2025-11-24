- Они уничтожили сначала газон возле мусорки. Затем стали парковаться на газоне напротив пункта выдачи. Теперь машины начали оставлять прямо на тротуаре, - сообщает одна из местных жительниц.

Фото: Соцсети

Жители Левенцовки в Ростове превратили газон в парковку. Об этом сообщили горожане в социальных сетях 24 ноября.Со слов ростовчан, в районе многоэтажного дома № 14 на улице Ткачева ставят машины прямо на месте, где парковки быть не должно.По итогу из-за колес транспорта трава оказалась вбита в землю. Лужайки стали представлять из себя оголенные участки.По всей вероятности, такие парковки появились от недостатка специальных парковочных мест. Ввиду большого количества машин во дворе водителям ничего не остается, как заезжать на газон или тротуар. Кроме этого, причина может крыться в нежелании людей пользоваться платными парковками. Чтобы сэкономить, люди находят подобные альтернативные варианты.Но жителей возмущает происходящее. Автомобили на тротуаре мешают движению пешеходов и угрожают их безопасности. А испорченная зеленая зона портит облик двора. Ростовчане надеются, что огласка происходящего в СМИ поможет решить эту проблему.Напомним, что парковка на газоне или тротуаре предусматривает штраф. Так, за повреждение зеленых насаждений он может достигать ста тысяч.