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Губернатор Ростовской области объявил о прекращении угрозы атаки беспилотников

Губернатор Ростовской области объявил о прекращении угрозы атаки беспилотников
В Таганроге объявлен отбой угрозы атаки БПЛА. Об этом 10 апреля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Воздушная тревога сработала около 09:40. Власти Таганрога призвали местных жителей спуститься на нижние этажи домов. Во всех школах и детских садах прервались занятия.

Силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения атаки. Отбой угрозы атаки беспилотников был объявлен примерно через полчаса. О звуках взрывав местные жители не сообщали.
Фото: Ростов ру
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