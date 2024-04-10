Губернатор Ростовской области объявил о прекращении угрозы атаки беспилотников

Фото: Ростов ру

В Таганроге объявлен отбой угрозы атаки БПЛА. Об этом 10 апреля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Воздушная тревога сработала около 09:40. Власти Таганрога призвали местных жителей спуститься на нижние этажи домов. Во всех школах и детских садах прервались занятия.Силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения атаки. Отбой угрозы атаки беспилотников был объявлен примерно через полчаса. О звуках взрывав местные жители не сообщали.