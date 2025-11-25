Новости
В БСМП Таганрога находятся шесть человек, пострадавших при ночной атаке беспилотников

В БСМП Таганрога были доставлены шесть человек. Они пострадали в результате атаки дронов. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Пациенты с различными травмами и ранами находятся под наблюдением врачей. Степень их тяжести состояния пока не уточняется.

По данным властей, ночью также погибли три человека. В городе создан оперативный штаб, комиссия проводит оценку последствий. С 8:00 специалисты обходят пострадавшие квартиры поквартирно, чтобы определить размер ущерба и назначить выплаты пострадавшим.

В результате атаки были повреждены несколько многоквартирных домов, частный дом, здание механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17.
Фото: Rostov.ru.
