Стоимость говядины на Дону продолжает стремительно расти

Фото: Нейросеть

В Ростовской области наблюдается устойчивый рост цен на мясную продукцию. Согласно статистическим данным, опубликованным региональным филиалом Центробанка 27 октября, в первый месяц осени зафиксировано увеличение стоимости мяса.По мнению аналитиков, подорожание мясных изделий обусловлено увеличением производственных издержек. Наиболее заметный скачок цен произошел на говядину, стоимость которой увеличилась на 13,54%. Также отмечен рост цен на мясо птицы, составивший 12,98%.Сокращение предложения говядины в розничных магазинах усугубляет ситуацию на рынке. Эксперты объясняют это общероссийским снижением объемов производства данного вида мяса. Таким образом, потребители сталкиваются с двойным давлением: рост цен, вызванный повышением затрат производителей, и дефицит говядины на прилавках.Цены на яйца также подверглись изменениям из-за увеличения расходов на корма для птиц, ветеринарные услуги, электричество и упаковочные материалы. Однако, несмотря на это, общая динамика за последний год показывает снижение цен на яйца на 18,35%.Помимо этого, в сентябре 2025 года годовой уровень инфляции в Ростовской области после кратковременного периода замедления вновь возрос, достигнув отметки 8,39%. По информации Центрального Банка, указанный показатель превысил общероссийский уровень инфляции, составивший 7,98%.