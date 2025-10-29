Фото: соцсети

В школе Азова после скандала с табличками и.ою директора отстранили от обязанностей. Как уточнили в администрации города.Фотографии с табличками «Малоимущие» и «СВО» в столовой вызвали бурную реакцию в обществе. Кадры быстро распространились по местным пабликам. Пользователи в комментариях выразили недовольство, указав на возможное разделение и дискриминацию детей.На ситуацию отреагировал также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Директору школы был получен выговор. Кроме того, и.о. отстранили от исполнение обязанностей директора.