В Ростове из-за коммунальных аварий три района остались без холодной воды

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону из-за коммунальных аварий три района остались без холодного водоснабжения. Об этом утром 29 октября сообщил «Ростовводоканал».В Ворошиловском районе произошёл порыв на водопроводных сетях по адресам: улица Добровольского, 32, и улица Вселенная, 21. Из-за этого временное ограничение холодного водоснабжения затронет следующие улицы: Орбитальная, проспект Королёва, Добровольского, Венера, Орбитальная, переулок Уран и 1-й Атмосферный переулок.В Железнодорожном районе коммунальная авария случилась на переулке Пржевальского, 4. В результате без холодной воды останутся улицы: Пржевальского, Набережная и Милютинский переулок.Авария также произошла в Советском районе на переулке Машиностроительный, 3. В связи с этим холодное водоснабжение будет ограничено на следующих улицах: Машиностроительный переулок, Пескова и 30 лет Октября.Ожидается, что подача воды будет восстановлена до 18:00.Специалисты работают над устранением порывов.