Власти Ростова предупредили о скачке цен на мясо в ноябре

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В Ростове стоимость мяса может увеличиться к концу ноября. О росте цен на эту продукцию 12 ноября сообщили в городской администрации.Увеличение стоимости мясных товаров объясняется соответствующим подорожанием сырья, специй, упаковки и основных материалов. По прогнозу поставщика ООО «РКЗ-Тавр», цены на сырье по говядине вырастут на 15%, по свинине - на 20%, по мясу птицы - на 15-24%, а на специи - до 30%. В связи с этим поставщик намерен увеличить стоимость продукции уже с 29 ноября.При этом за последний год цены на мясо значительно выросли. С октября 2020-го по октябрь 2021 года стоимость говядины подскочила на 31,5%, свинины - на 30%, а охлажденных кур - на 54%. По данным органов статистики, только за последние два месяца они подорожали в среднем на 3%.Сейчас килограмм говядины стоит 419 рублей, свинины - 322, баранины - 488, а курицы - 181. Предположительно, цены на сырье продолжат расти в первом квартале 2022 года. А значит, к весне стоимость мяса значительно увеличится.