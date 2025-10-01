20 лет спустя: как поднималась цена на мясо в Ростовской области

Фото: Нейросеть; Дондей

Редакция Donday продолжает аналитическую работу, чтобы понять, как изменились цены на разные товары и услуги за последние 20 лет.Это не просто круглое число. Именно с 2005 года интернет стал активно внедряться в нашу жизнь. По этой причине с этого периода проще обнаружить архивные статистические данные. К примеру, по ним можно проследить, как изменились цены по прошествии 20 лет. Поговорим о мясе, значимом элементе нашего рациона.По данным Росстата, в 2005 году самым дорогим мясом была свинина. Ее средняя стоимость составляла 131,64 рубля за килограмм. Если хозяйка собиралась готовить гуляш, килограмм говядины она покупала примерно за 116 рублей. Недорого выходило пожарить и курицу. Килограмм этого вида мяса составлял примерно 80 рублей. Однако выгоднее выходила замороженная рыба – чуть больше 55 рублей за килограмм.В 2010 году, цены на мясо увеличились до 200 рублей за килограмм. Свинину теперь можно было приобрести за 198,35 рублей. В свою очередь говядину - за 198 рублей. Средняя цена курицы составила 105 рублей за килограмм. Рыбы - 80 рублей.Примечательно, что до 2013 года информацию о стоимости баранины практически не найти. Вероятно, официальная статистика стала фиксировать ее позже. В 2013 году стоимость этого мяса была равна 282 рублей за килограмм. В 2015 году цена увеличилась до 312 рублей. По статистическим данным департамента потребительского рынка Ростовской области, в 2015 году говядина имела среднюю стоимость в 310 рулей. Дешевле была свинина - 309 рублей. Курицу покупали в среднем за 182 рубля. Рыба подорожала до 147 рублей.Спустя пять лет, в 2020 году для приготовления плова, килограмм баранины покупали примерно за 392 рублей. Говядина удержала за собой второе место на рынке. Ее стоимость поднялась до 354 рублей. Не изменилась цена на свинину. Она составила 310 рублей. Курица подорожала до 197 рублей. Для приготовления ухи ростовчане платили около 190 рублей за килограмм рыбы.По статистическим данным за 2025 год, цены на мясо стали еще выше. Баранину теперь покупали за 785 рублей. Средняя стоимость говядины составила 626 рублей за килограмм. Жители стали покупать свинину за 418 рублей. Купить птицу для того же бульона можно было примерно за 218 рублей. Стоимость рыбы превысила цену курицы. Теперь тушку птицы стали продавать за 377 рублей за килограмм.На увеличение цены на мясо оказывает влияние несколько фактором. В их число входит — удорожание кормов, увеличение зарплат работников сельского хозяйства, а также сокращение поголовья крупного рогатого скота.На проятжении 20 лет цены демонстрируют постоянный рост. За этот временной отрезок говядина подорожала на 513 рублей, свинина на 286 рублей, курица на 136 рублей, рыба на 321 рублей. С 2013 года килограмм баранины подорожал на 502 рубля.