Восемь техногенных пожаров и восемь ДТП ликвидировали на Дону в минувшие сутки

Согласно данным пресс-службы областного управления МЧС, за 28 октября текущего года пожарные расчеты Ростовской области отреагировали на восемь техногенных пожаров и оказали помощь при ликвидации последствий восьми аварий на дорогах.

Для оперативного реагирования на нештатные ситуации в регионе были мобилизованы 132 спасателя и 33 единицы специализированной техники.

Наиболее значительным происшествием стало возгорание квартиры в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Металлургической в Ростове-на-Дону, случившееся днем 28 октября. Для ликвидации пожара были направлены 16 огнеборцев и 6 единиц пожарной техники. Благодаря слаженным действиям пожар удалось остановить и полностью потушить в течение получаса на площади шесть квадратных метров. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
