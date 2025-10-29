В Ростовской области пенсионерам с низкими доходами хотят предоставлять компенсацию за лекарства

Фото: Нейросеть

Для пенсионеров Ростовской области с невысоким доходом разрабатывается система компенсаций на приобретение медикаментов. Законопроект, предусматривающий эту меру, подготовлен к обсуждению в Госдуме. Воспользоваться предложенной программой смогут пожилые люди, чей месячный доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума, действующего в регионе.В сопроводительных материалах к проекту закона акцентируется внимание на том, что забота о пожилых гражданах является ключевым направлением российской демографической стратегии.Представители законодательной власти ссылаются на результаты исследования, проведенного экспертами ВШЭ, которые указывают на то, что люди старше 70 лет вынуждены направлять свыше 80% своих средств на первоочередные потребности, включая медикаменты и медицинские услуги.Действующее законодательство предусматривает бесплатное обеспечение лекарствами только для льготных категорий граждан, таких как инвалиды, ветераны боевых действий и ВОВ, а также лица, пострадавшие от радиационного воздействия.Частичная компенсация расходов на лекарственные препараты доступна для пенсионеров, получающих минимальную пенсию, инвалидов II и III групп, официально зарегистрированных как безработные, а также для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1988-1990 гг.) и тружеников тыла времен ВОВ.Предполагается, что финансирование данной инициативы будет осуществляться из федерального бюджета, а также из бюджетов субъектов РФ, где проживают нуждающиеся пенсионеры. Кроме того, авторы законопроекта также отметили, что в прошлом году цены на лекарства выросли на 12%, что превышает уровень инфляции (9,07% на 2 декабря 2024 года).