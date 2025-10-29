В Ростовской области пенсионерам с низкими доходами хотят предоставлять компенсацию за лекарства
Для пенсионеров Ростовской области с невысоким доходом разрабатывается система компенсаций на приобретение медикаментов. Законопроект, предусматривающий эту меру, подготовлен к обсуждению в Госдуме. Воспользоваться предложенной программой смогут пожилые люди, чей месячный доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума, действующего в регионе.
В сопроводительных материалах к проекту закона акцентируется внимание на том, что забота о пожилых гражданах является ключевым направлением российской демографической стратегии.
Представители законодательной власти ссылаются на результаты исследования, проведенного экспертами ВШЭ, которые указывают на то, что люди старше 70 лет вынуждены направлять свыше 80% своих средств на первоочередные потребности, включая медикаменты и медицинские услуги.
Действующее законодательство предусматривает бесплатное обеспечение лекарствами только для льготных категорий граждан, таких как инвалиды, ветераны боевых действий и ВОВ, а также лица, пострадавшие от радиационного воздействия.
Частичная компенсация расходов на лекарственные препараты доступна для пенсионеров, получающих минимальную пенсию, инвалидов II и III групп, официально зарегистрированных как безработные, а также для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1988-1990 гг.) и тружеников тыла времен ВОВ.
Предполагается, что финансирование данной инициативы будет осуществляться из федерального бюджета, а также из бюджетов субъектов РФ, где проживают нуждающиеся пенсионеры. Кроме того, авторы законопроекта также отметили, что в прошлом году цены на лекарства выросли на 12%, что превышает уровень инфляции (9,07% на 2 декабря 2024 года).