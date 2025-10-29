Двое взрослых и трое детей чудом выжили в аварии на трассе в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

На автодороге между Ростовом-на-Дону и Ставрополем вечером 28 октября случилась крупная авария, в которой получили ранения пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.По предварительным данным, в Песчанокопском районе водитель «Шевроле Круз» двадцати пяти лет не справился с управлением. Вследствие этого легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым автомобилем «Фотон» с полуприцепом, за рулем которого находился мужчина 55 лет.От мощного столкновения грузовик оказался в придорожной канаве. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова.По сведениям, предоставленным областным управлением ГИБДД, в ДТП пострадали водитель «Шевроле Круз», а также четверо его попутчиков: мужчина 42 лет и трое детей трёх, семи и десяти лет.