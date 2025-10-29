Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Продажу ростовского ипподрома в частную собственность проверить Генпрокуратура

Продажу ростовского ипподрома в частную собственность проверить Генпрокуратура
В Ростове-на-Дону 10 октября сообщили о закрытии единственного ипподрома. Конникам дали время вывезти лошадей до 28 ноября.

Как сообщает портал DonDay, была подана коллективная жалоба от донских представителей конного спорта в Генеральную прокуратуру РФ. В ней говорилось о том, чтобы проверить законность продажи ипподрома в частную собственность. Дело в том, что объект передан в 2024 году застройщику из Краснодара – «Неометрии».

«Просим вас обратиться в компетентные органы с целью проверки правомерности перехода ростовского ипподрома в собственность ООО «Агросоюз Юг Руси» и последующей продажи, а также законность закрытия ипподрома до открытия нового», — написано в сообщении.

В свою очередь надзорное ведомство заявило, что будет проведена соответствующая проверка по делу.

Отметим, что в городе по генплану до 2035 года должны построить новый ипподром на левом берегу Дона за «Тачанкой-ростовчанкой». Однако перспектива ждать еще 9 лет конников никак не радует.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.