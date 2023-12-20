В Ростовской области рост инфляции превысил среднее значение по стране

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По данным Банка России, годовая инфляция в Ростовской области выросла до 7,53% с 6,69% месяцем ранее. Показатель выше, чем по России (7,48%). Такие данные приведены по состоянию на ноябрь.По оценке специалистов, причиной стало повышение цен на продукты, увеличение расходов производителей, сокращение предложения некоторых продуктов питания, а также рост стоимости на проезд в общественном транспорте.Цена на продовольственные товары увеличились с 7,41% в октябре до 8,55% в ноябре. Мяса и яиц на прилавках стало меньше, соответственно, годовая цена их в Ростовской области увеличилась. Причиной этому стало то, что количество продуктов сократилось из-за заболеваний животных. Также местные птицефабрики увеличили экспорт мяса птицы, что сказалось на предложении этого товара на внутреннем рынке.Из-за повышения цены на яйца увеличились расходы кондитеров. Это привело к подорожанию кондитерских изделий.Что касается продуктов, входящих в «борщевой набор», то замедлился рост цен на свеклу и морковь. А цены на картофель и капусту снизились.Цены на непродовольственные товары выросли до 4,32% с 3,90% в октябре. Повышение цен связано с тем, что возросли затраты на импортные материалы и комплектующие. На этом фоне подорожали автомобильные шины, замедлилось снижение цен на смартфоны, а рост цен на медицинские товары, отечественные автомобили и мебель ускорился.С 9,50% месяцем ранее до 10,48% увеличился прирост цен на услуги. В городах донского региона подорожал проезд на общественном транспорте. Причиной стало увеличение затрат перевозчиков, в том числе на зарплату водителей.Специалисты отмечают, что в случае ужесточения денежно‑кредитной политики в России инфляцию удастся снизить уже в ближайшие месяцы.