В Ростовской области на трассе 28-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Семикаракорск – Мартыновка – Красноармейский случилась смертельная авария. ДТП произошло 28 октября около 20:00 на 35-м километре автодороги.По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем грузовика «Скания» хотел повернуть со второстепенной дороги на главную. Он совершил резкий маневр и большегруз занесло. Автомобиль протаранил «ВАЗ 21124», за рулем которого был 28-летний парень.Как сообщили в региональной госавтоинспекции, в результате ДТП водитель «ВАЗа» года рождения скончался в больнице.