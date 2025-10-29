Новости
В Ростовской области в страшном пожаре погиб 88-летний мужчина

В Ростовской области произошел пожар, в результате которого погиб 88-летний мужчина. Инцидент произошел 28 октября в переулке Ягодном в городе Шахты.

Возгорание началось с воспламенения личных вещей. Соседи, почувствовав сильный запах дыма, незамедлительно вызвали пожарных. При ликвидации огня спасатели обнаружили тело пожилого мужчины, который, по всей видимости, отравился угарным газом и скончался на месте происшествия.

"Пожар был оперативно ликвидирован на площади одного квадратного метра. Специалисты продолжают работу по установлению причин возгорания", - отметили в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС РО
