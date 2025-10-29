Утром 29 октября в Ростовской области объявили беспилотную опасность

Фото: РСЧС

В связи с потенциальной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов сегодня, 29 октября, в Ростовской области объявлена тревога. Около четверти одиннадцатого утра система оповещения РСЧС проинформировала жителей региона о возникшей опасности.Населению области рекомендовано найти убежище в безопасных зонах, избегая приближения к оконным проемам. Стоит упомянуть, что минувшей ночью силы ПВО отразили атаку девяти БПЛА над территорией Ростовской области.За минувшие сутки в донском регионе дважды объявляли угрозу применения БПЛА: один раз утром и вечером.