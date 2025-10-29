Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Утром 29 октября в Ростовской области объявили беспилотную опасность

Утром 29 октября в Ростовской области объявили беспилотную опасность

В связи с потенциальной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов сегодня, 29 октября, в Ростовской области объявлена тревога. Около четверти одиннадцатого утра система оповещения РСЧС проинформировала жителей региона о возникшей опасности.

Населению области рекомендовано найти убежище в безопасных зонах, избегая приближения к оконным проемам. Стоит упомянуть, что минувшей ночью силы ПВО отразили атаку девяти БПЛА над территорией Ростовской области.

За минувшие сутки в донском регионе дважды объявляли угрозу применения БПЛА: один раз утром и вечером.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.