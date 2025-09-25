Отопление в Ростове включат после 15 октября

фото: DonDay

Из-за резкого похолодания, жители Ростова задались вопросом — когда дадут отопление? Вопрос как никогда актуален для тех, кто не хочет приходить с работы в промерзшую квартиру и покупать обогреватели.То, когда включат отопление может зависеть от нескольких фактов. В основном в регионах отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении нескольких дней держится ниже определённого порога. Этот порог устанавливается администрацией города и может различаться в зависимости от привычного климата в регионе.Отопление в Ростове и Ростовской области включают, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не выше +8 градусов. Чаще всего этот период выпадает на середину октября. Уже много лет подряд отопление в Ростове включают после 15 октября. В северных районах обычно это происходит раньше, в десятых числах, из-за резких похолоданий.В связи с непостоянностью погоды, были случаи, когда ростовчане просили включить отопление раньше или наоборот, оттянуть этот период.— Из-за холода в квартире, приходится включать обогреватели. А они между прочим столько энергии мотают, что потом по счетчикам не расплатиться! — жалуются горожане.Также стоит учесть, что процесс подачи отопления может занять некоторое время после принятия решения о его включении. Причиной тому необходимость проведения профилактических работ и настройки системы теплоснабжения.По плану, включение отопления в Ростове начнется после 15 октября. Первыми подключат государственные учреждения: школы, детские сады, больницы и предприятия. После этого отопление появится в жилых домах.