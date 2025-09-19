Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уволил трех министров

Фото: Правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уволил трех региональных министров и двух замов. Эти указы были подписаны сразу после торжественной церемонии вступления в должность главы региона 19 сентября.Прекратили занимать свои посты министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.Вдобавок, Юрий Слюсарь снял с должности первого заместителя губернатора Игоря Гуськова и заместителя губернатора Андрея Пучкова.Кроме того, губернатор Ростовской области подписал указ об упразднении в структуре донского правительства должностей двух заместителей губернатора. Они одновременно возглавляли министерство финансов, а также министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.Возглавлять эти областные ведомства будут руководители в должности министров.Сам Юрий Слюсарь будет курировать деятельность министерства финансов. А его первый заместитель Алексей Господарев - работу аграрного ведомства.Помимо этого, глава региона перераспределил полномочия других своих заместителей. Так, кураторство деятельности казачества передано из ведения заместителя губернатора Сергея Бодрякова к заместителю губернатора Михаилу Корнееву.Напомним, на инаугурации Юрий Слюсарь отметил, что правительство области завершает свою работу в прежнем составе и он приступает к формированию обновленной команды.