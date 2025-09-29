Новым замгубернатора Ростовской области назначен Андрей Фатеев

Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на оперативном совещании представил нового заместителя губернатора – Андрея Фатеева. В новой должности Фатеев будет отвечать за работу министерств образования и культуры, а также за региональный комитет по охране объектов культурного наследия.Известно, что ранее Андрей Фатеев занимал пост главы администрации Таганрога, а еще раньше возглавлял министерство образования Ростовской области.Отметим, что с назначением Юрия Слюсаря на пост губернатора региона в составе правительства произошли изменения: были освобождены от должностей министр здравоохранения Юрий Кобзев, министр экологии и природных ресурсов Михаил Фишкин, министр спорта Самвел Аракелян, первый заместитель губернатора Игорь Гуськов и заместитель Андрей Пучков.