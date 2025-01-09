Слушание по делу семьи Майборода пройдет 28 января в аппеляционном суде Сочи

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В Третьем апелляционном суде общей юрисдикции Сочи пройдет слушание по уголовному делу семьи Майборода. Об этом Donday.ru сообщил адвокат одного из подсудимых Артем Хачатурян.Ранее Ростовский областной суд признал супругов виновными в совершении убийства малолетней. После голосования присяжных, Анастасии назначили наказание в виде 13 лет колонии общего режима, а Якову – 15 лет колонии строгого режима. Однако сторона защиты Якова Майбороды оказалась не согласна с вынесенным приговором.Как ранее сообщал адвокат осужденного Артем Хачатурян, на присяжных было оказано давление, они не знали, кто виноват в убийстве, и не понимали, как голосовать. Тогда сторона защиты подала апелляцию, которую решили рассмотреть в суде Сочи.Напомним, трагедия случилась 28 апреля 2023 года. В тот день 24-летняя Анастасия Майборода находилась дома в микрорайоне Суворовском. Она позвонила в полицию и рассказала, что ее дочь исчезла. Якобы к ней ворвался неизвестный, распылил что-то в лицо и забрал ребенка. Позже выяснилось, что девочку жестоко убили. В квартире полиция нашла 13 пакетов с останками крохи. Супруги задушили ребенка, разделали и перекрутили оставшиеся части в мясорубке.