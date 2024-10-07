Осужденный за убийство дочери Яков Майборода планирует обжаловать приговор

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Сторона защиты Якова Майбороды намерена обжаловать приговор. Об этом сообщает Donday со ссылкой на адвоката осужденного Артема Хачатуряна.Ростовский областной суд 2 октября вынес приговор супругам Анастасии и Якову Майборода, обвиняемым в убийстве собственной дочери. Суд установил, что пара убила малышку, а затем расчленила и перекрутила останки через мясорубку. Коллегия присяжных вынесла свой вердикт – они признали супругов виновными. Анастасию приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу, а Якова – к 15 годам колонии строгого режима.Сторона защиты Якова Майбороды оказалась несогласна с приговором. После оглашения вердикта выяснились другие подробности. По словам адвоката, в ходе слушаний и в день голосования присяжных были нарушения.– На присяжных было оказано давление. Сотрудница суда Матушкина С. А. передавала коллегии «подарки» с указанием на то, что они от судьи. Матушкина заявила, что «присяжные ничего не знают» и Анастасия «говорит правду», а Яков «врет». И предъявила им доказательства о якобы виновности моего подзащитного, которые присяжными не исследовались, - рассказал адвокат.Кроме того, Артем Хачатурян рассказал, что Матушкина настраивала старшину присяжных повлиять на их решение. Тогда коллегия «потеряла дар речи». Они не понимали, кто в итоге виновен в совершенном преступлении.По словам адвоката, в ближайшее время они планируют подавать апелляционную жалобу. Там они обозначат все нарушения и предъявят доказательства невиновности Якова Майбороды.