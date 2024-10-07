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Осужденный за убийство дочери Яков Майборода планирует обжаловать приговор

Осужденный за убийство дочери Яков Майборода планирует обжаловать приговор
Сторона защиты Якова Майбороды намерена обжаловать приговор. Об этом сообщает Donday со ссылкой на адвоката осужденного Артема Хачатуряна.

Ростовский областной суд 2 октября вынес приговор супругам Анастасии и Якову Майборода, обвиняемым в убийстве собственной дочери. Суд установил, что пара убила малышку, а затем расчленила и перекрутила останки через мясорубку. Коллегия присяжных вынесла свой вердикт – они признали супругов виновными. Анастасию приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу, а Якова – к 15 годам колонии строгого режима.

Сторона защиты Якова Майбороды оказалась несогласна с приговором. После оглашения вердикта выяснились другие подробности. По словам адвоката, в ходе слушаний и в день голосования присяжных были нарушения.

– На присяжных было оказано давление. Сотрудница суда Матушкина С. А. передавала коллегии «подарки» с указанием на то, что они от судьи. Матушкина заявила, что «присяжные ничего не знают» и Анастасия «говорит правду», а Яков «врет». И предъявила им доказательства о якобы виновности моего подзащитного, которые присяжными не исследовались, - рассказал адвокат.

Кроме того, Артем Хачатурян рассказал, что Матушкина настраивала старшину присяжных повлиять на их решение. Тогда коллегия «потеряла дар речи». Они не понимали, кто в итоге виновен в совершенном преступлении.

По словам адвоката, в ближайшее время они планируют подавать апелляционную жалобу. Там они обозначат все нарушения и предъявят доказательства невиновности Якова Майбороды.
Фото: DonDay
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