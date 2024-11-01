Апелляционный суд Сочи рассмотрит уголовное дело в отношении семьи Майборода

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Уголовное дело в отношении семьи Майборода, перекрутившей в мясорубке 8-месячную дочь, передали в суд Сочи. Жалобу рассмотрит Третий апелляционный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на адвокатов Анастасии и Якова Майбороды.Ранее Ростовский областной суд признал пару виновной в совершении убийства дочери. Анастасии назначили наказание в виде 13 лет колонии общего режима, а Якову – 15 лет колонии строгого режима.В тот день 24-летняя Анастасия была дома с дочерью. В какой-то момент в дверь якобы постучался неизвестный. Он распылил ей что-то в лицо, и девушка потеряла сознание. Когда молодая мама очнулась, крохи в квартире не было.В ходе разбирательств выяснилось, что супруги убили дочь. В квартире полиция обнаружила 13 пакетов с останками крохи. Пара задушила ребенка, разрубила на части и перекрутила в мясорубке. В этот же день их задержали, тогда начался судебный процесс длиной более года. Судьбу Якова и Анастасии решали присяжные. Они признали супругов виновными. Они всячески пытались переложить вину друг на друга, но наказания не удалось избежать.Сторона защиты Якова Майбороды была не согласна с приговором из-за нарушений. Как ранее сообщал адвокат осужденного Артем Хачатурян, на присяжных было оказано давление, они не знали, кто виноват в убийстве, и не понимали, как голосовать. Также потребовали отвода судьи. После этого подали апелляционные жалобы.