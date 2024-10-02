Сторона защиты Якова Майбороды потребовала отвода судьи и роспуска коллегии присяжных

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В Ростовском областном суде продолжается слушание по делу в отношении семьи Майборода, обвиняемой в убийстве 8-месячной дочки. На очередном заседании 2 октября сторона защиты Якова Майбороды заявила ходатайство о роспуске коллегии присяжных заседателей. Об этом сообщает Donday.ru.Ранее присяжные признали родителей виновными. В ходе обсуждения их вердикта в суде выяснились иные обстоятельства. Как сообщил адвокат Якова Майбороды Артем Хачатурян, на присяжных заседателей оказывали давление. Об этом рассказывали присяжные, адвокат цитирует одного из них:- 17 сентября, в день вынесения вердикта, на присяжных было оказано давление. В совещательную комнату заходила сотрудница суда Матушкина С. А. Она передала им «подарки» с указанием на то, что они от судьи. Матушкина заявила, что «присяжные ничего не знают» и Анастасия «говорит правду», а Яков «врет». И предъявила им доказательства о якобы виновности моего подзащитного, которые присяжными не исследовались, - рассказывает сторона защиты Якова.После этого, как утверждает Хачатурян, коллегия «потеряла дар речи», не могла понять, кто прав, а кто виноват. Также сторона защиты рассказывает, что в просьбе присяжных разъяснить вопросы о виновности в отношении одного из подсудимых суд отказал.- Матушкина С. А. после просьбы коллегии о разъяснении вопросов заявила, цитирую: «Вы что, не понимаете, что он виновен?», а затем просила старшину присяжных пойти и «повлиять» на их решение. Она же «угрожала» присяжным заседателям о роспуске коллегии, если они не прекратят требовать разъяснений в вопросах одного из обвиняемых, - добавил адвокат.После оглашения показаний адвокаты Якова Майбороды подали ходатайство о роспуске коллегии присяжных заседателей и отвода судьи.Отметим, что 2 октября в 17:00 супругам, которые обвиняются по статье «Убийство группой лиц малолетнего» вынесут приговор. Прокурор ранее запросила для Анастасии 13 лет колонии общего режима и 20 лет колонии строгого режима - для Якова Майбороды.