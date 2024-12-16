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Слабая магнитная буря обрушится на Ростов 17 декабря

Слабая магнитная буря обрушится на Ростов 17 декабря

На Ростов обрушится слабая магнитная буря. Информацию об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

По данным специалистов, магнитное поле Земли достигнет высоких значений в полдень 17 декабря. Ожидается резкий рост магнитосферного возмущения на Земле с 12:00 до 15:00. Геомагнитный индекс достигнет уровня пяти единиц. С 15:00 до 18:00, показатель снизится до 4,5 единиц.

В этот день индекс геомагнитной активности будет равен первому уровню G1, что соответствует слабой буре. Однако люди, чувствительные к погоде, могут испытывать дискомфорт. Это может проявляться в головной боли, тошноте, усталости и слабости, а также в общем состоянии ломоты в теле и сонливости.

В такой ситуации рекомендуется избегать кофе, стрессовых ситуаций и тяжелой пищи. Лучше проводить больше времени на улице, пить достаточное количество воды, есть здоровую пищу и обеспечивать себе качественный отдых.
Фото: DonDay
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