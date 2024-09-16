На Ростов с 16 сентября обрушится мощная магнитная буря

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Геомагнитный шторм обрушится на Ростов с 16 сентября. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитная буря накрыла Землю 16 сентября около 09:00. Пик активности наступил в 12:00. По силе удары достигли уровня G3. На следующий день ситуация не изменится. Сила ударов снизится до уровня G2.Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Чтобы улучшить состояние, следует соблюдать несколько простых правил.Нужно снизить физическую и умственную нагрузку, избегать стрессовых ситуаций. В этом помогут здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек. Также желательно пить меньше кофе или отказаться от него. Важно не забывать про водный баланс - пить в течение дня как минимум до двух литров обычной воды. Ограничить потребление жирной и соленой пищи.