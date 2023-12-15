На Ростов 16 декабря обрушится мощная магнитная буря

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону ожидается мощная магнитная буря. Прогноз разместили специалисты Лабаратории солнечной астрономии.По последним данным, из-за вспышки на солнце землю атакуют геомагнитные удары по силе в 5 баллов. Шторм начнется в 03:00 и продлится до 06:00. Затем буря начнет идти на спад. Четырех бальные удары закончатся в 09:00. Вероятно, метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.В этот период горожанам не стоит перетруждаться. Также рекомендуется есть более здоровую пищу и отказаться от селеной, жирной еды и кофе.