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На Ростов 16 декабря обрушится мощная магнитная буря

На Ростов 16 декабря обрушится мощная магнитная буря
В Ростове-на-Дону ожидается мощная магнитная буря. Прогноз разместили специалисты Лабаратории солнечной астрономии.

По последним данным, из-за вспышки на солнце землю атакуют геомагнитные удары по силе в 5 баллов. Шторм начнется в 03:00 и продлится до 06:00. Затем буря начнет идти на спад. Четырех бальные удары закончатся в 09:00. Вероятно, метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

В этот период горожанам не стоит перетруждаться. Также рекомендуется есть более здоровую пищу и отказаться от селеной, жирной еды и кофе.
Фото: Rostov.ru
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