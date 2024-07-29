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На Ростов 29 июля обрушится магнитная буря

На Ростов 29 июля обрушится магнитная буря
На Ростов с 29 июля обрушится мощная магнитная буря. Информацию об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

По данным ведомства, геомагнитный шторм начнется уже в 21:00. По силе удары достигнут уровня G1. На следующий день ситуация ухудшится. Буря достигнет уровня G2 и завершит атаковать Землю только к 12:00.

В этот период метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Чтобы улучшить самочувствие, необходимо отказаться от жирной пищи и не перегружать себя как умственно, так и физически.
Фото: Rostov.ru
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