На Ростов 29 июля обрушится магнитная буря

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На Ростов с 29 июля обрушится мощная магнитная буря. Информацию об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По данным ведомства, геомагнитный шторм начнется уже в 21:00. По силе удары достигнут уровня G1. На следующий день ситуация ухудшится. Буря достигнет уровня G2 и завершит атаковать Землю только к 12:00.В этот период метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Чтобы улучшить самочувствие, необходимо отказаться от жирной пищи и не перегружать себя как умственно, так и физически.