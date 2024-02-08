Ситуацию с разрушенным домом на Нариманова прокомментировал Василий Голубев
Глава Ростовской области высказал свое мнение по поводу недавнего происшествия с аварийным домом на Нариманова, который обрушился 27 января. Эта катастрофа побудила региональные власти искать новые пути для решения проблемы переселения людей из ветхого жилья.
По словам губернатора, когда стали появляться угрозы в отношении пятиэтажного здания, многие жильцы отказались покинуть его.
- В 2020 году этот дом был признан аварийным, и жители были предупреждены о возможной опасности. В случае угрозы обрушения все обязательно должны были эвакуироваться, - заявил Василий Голубев. - Но не все согласились покинуть данный опасный объект.
Несмотря на то, что авария произошла до начала процесса переселения, спасательные службы региона действовали оперативно. Люди были эвакуированы, городские власти организовали временные точки размещения, а затем предоставили квартиры из резерва. Выплаты также были осуществлены через несколько дней, согласно заявлениям собственников.
Теперь власти Ростовской области задаются вопросом о том, насколько возможно ускорить решение этой проблемы, если дом был включен в список аварийных сооружений в 2020 году, а программа переселения распространяется только на жилье, признанное ветхим до 2017 года.
- Мы уже выполнили программы переселения, запланированные до 2023 года. Но произошедшее заставляет нас ускориться, - добавил губернатор.
В регионе уже появилась областная программа переселения из аварийного жилья. В ее реализации можно учесть недостатки федеральных программ и определить приоритеты.
Жилой дом № 72/3 начал разрушаться вечером 27 января. Сначала стена под окном первого этажа в первом подъезде начала трещать, и почти сотня людей были эвакуированы. На следующее утро обрушилась целая стена. К счастью, в тот момент в квартирах никого не было.