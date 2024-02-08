Ситуацию с разрушенным домом на Нариманова прокомментировал Василий Голубев

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Глава Ростовской области высказал свое мнение по поводу недавнего происшествия с аварийным домом на Нариманова, который обрушился 27 января. Эта катастрофа побудила региональные власти искать новые пути для решения проблемы переселения людей из ветхого жилья.По словам губернатора, когда стали появляться угрозы в отношении пятиэтажного здания, многие жильцы отказались покинуть его.- В 2020 году этот дом был признан аварийным, и жители были предупреждены о возможной опасности. В случае угрозы обрушения все обязательно должны были эвакуироваться, - заявил Василий Голубев. - Но не все согласились покинуть данный опасный объект.Несмотря на то, что авария произошла до начала процесса переселения, спасательные службы региона действовали оперативно. Люди были эвакуированы, городские власти организовали временные точки размещения, а затем предоставили квартиры из резерва. Выплаты также были осуществлены через несколько дней, согласно заявлениям собственников.Теперь власти Ростовской области задаются вопросом о том, насколько возможно ускорить решение этой проблемы, если дом был включен в список аварийных сооружений в 2020 году, а программа переселения распространяется только на жилье, признанное ветхим до 2017 года.- Мы уже выполнили программы переселения, запланированные до 2023 года. Но произошедшее заставляет нас ускориться, - добавил губернатор.В регионе уже появилась областная программа переселения из аварийного жилья. В ее реализации можно учесть недостатки федеральных программ и определить приоритеты.Жилой дом № 72/3 начал разрушаться вечером 27 января. Сначала стена под окном первого этажа в первом подъезде начала трещать, и почти сотня людей были эвакуированы. На следующее утро обрушилась целая стена. К счастью, в тот момент в квартирах никого не было.