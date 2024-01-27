Жильцов рухнувшего дома на Нариманова отправили в пункт временного размещения

Фото: Ростов ру.

Ростовчан из рухнувшего дома на Нариманова переселили в пункт временного размещения. Его организовали на базе школы № 82 в Ворошиловском районе. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.Часть жилого дома № 72/3 на улице Нариманова обрушилась 27 января около 20:00. Из дома эвакуировали 95 человек. Люди успели взять только документы и ценные вещи.- В настоящее время в Ворошиловском районе на базе 82-й школы организован пункт временного размещения. Пострадавшим предложим жилье маневренного фонда. Мы не оставим людей в беде, - сообщил глава администрации города.Напомним, что дом был признан аварийным в 2019 году. Его должны были расселить.