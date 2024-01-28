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Губернатор Ростовской области прокомментировал обрушение дома на Нариманова

Губернатор Ростовской области прокомментировал обрушение дома на Нариманова
Василий Голубев прокомментировал обрушение аварийного дома № 72/3 на улице Нариманова в Ростове. Глава региона сообщил, что всем жильцам будет предложено жилье в маневренном фонде.

- Поручил оказать пострадавшим всю положенную им по закону помощь. Вопрос будем держать на контроле, - заявил губернатор Ростовской области.

Обрушение части стены в пятиэтажке произошло 27 января около 20:00. Из строения эвакуировали 95 человек. Для людей организовали пункт временного размещения в школе № 82. Правоохранители оцепили здание. Полицейские и сотрудники Росгвардии следили за тем, чтобы в пятиэтажку никто не заходил. Стражи порядка продолжают находиться на месте ЧП.
Фото: Ростов.Ру
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