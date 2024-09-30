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Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростовской области в октябре

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростовской области в октябре
Ведущий синоптик ростовского Гидрометцентра Чупрова Ольга сделала оперативный прогноз погоды на октябрь. Об этом сообщает портал DonDay.

В первые дни октября в Ростове будет сохраняться вероятность развития пыльных бурь. Температура воздуха останется в прежних пределах, от +20 до +27 градусов. Ночью опустится до +7...+14.

С середины месяца ожидаются осадки. Температура будет варьироваться в пределах +13...+18 градусов, а ночью упадет до +6. В некоторые ночи будет наблюдаться похолодание до -1 градуса.

В третьей декаде октября будет ожидаемое снижение температуры, также иногда с дождями. Температура воздуха не поднимется выше +17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4. К концу месяца после полуночи похолодает до -3.
Фото: Ростов ру.
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