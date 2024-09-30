Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростовской области в октябре

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Ведущий синоптик ростовского Гидрометцентра Чупрова Ольга сделала оперативный прогноз погоды на октябрь. Об этом сообщает портал DonDay.В первые дни октября в Ростове будет сохраняться вероятность развития пыльных бурь. Температура воздуха останется в прежних пределах, от +20 до +27 градусов. Ночью опустится до +7...+14.С середины месяца ожидаются осадки. Температура будет варьироваться в пределах +13...+18 градусов, а ночью упадет до +6. В некоторые ночи будет наблюдаться похолодание до -1 градуса.В третьей декаде октября будет ожидаемое снижение температуры, также иногда с дождями. Температура воздуха не поднимется выше +17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4. К концу месяца после полуночи похолодает до -3.