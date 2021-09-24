Синоптик рассказал, какая погода будет в Ростовской области в октябре

Холодный и дождливый - таким обещает быть второй месяц осени в Ростовской области. Подробный прогноз погоды на октябрь Rostov.ru рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.По словам специалиста, температурный режим и количество осадков в октябре будет в пределах нормы. В отдельные дни, в основном в середине месяца, ожидаются дожди, туман, а также заморозки.- В первой декаде месяца в Ростовской области будет преимущественно без осадков, - рассказала Виктория Григорьевна. - Температура ночью будет колебаться в пределах +6...+12 градусов, а днем воздух прогреется до +16...+21 градуса, по югу до +25 градусов.Начиная с 15 октября температура будет постепенно падать - в регион придут дожди с туманом и заморозками в отдельных районах. Температура воздуха во второй и третьей декаде будет колебаться от +4...+9 до +1...+6 с понижением температуры до -2...-4 градусов.В дневные часы столбики термометров покажут +11...+16 градусов, в отдельные дни - от +7...+12 градусов.